Hotellerie di lusso, Villa d’Este Spa fa acquisti: è suo anche il Regina Olga a Cernobbio. Il progetto

Cernobbio (Como) – Sta creando un polo dell’hotellerie di lusso Villa d’Este Spa che dopo l’acquisizione gli hotel Terminus e Vista di Como dalla famiglia Passera ha acquistato anche l’Hotel Regina Olga di Cernobbio. L’hotel quattro stelle, risale alla fine del XIX secolo si trova nella piazzetta del paese in una posizione privilegiata da cui si gode una vista mozzafiato del lago.

“L’acquisizione odierna rappresenta un momento significativo per la storia della struttura – spiega il gruppo in una nota –. L’hotel, che ha sospeso la sua attività ormai da diversi anni, vedrà l’inizio di un importante piano di ristrutturazione che restituirà al complesso il giusto valore considerata anche la posizione privilegiata di cui gode. L’obiettivo è di ottenere una struttura di circa 60 camere con spazi ristorativi aperti anche a ospiti non residenti e una piscina all’aperto”.

Il presidente del Cda di Villa d'Este Giuseppe Fontana

Un progetto di crescita e di sviluppo confermato dal presidente del Cda Giuseppe Fontana. “La città di Cernobbio, e in generale la destinazione Lago di Como, è per noi il luogo ideale dove crescere anche diversificando il nostro portfolio – sottolinea –. Lavoriamo ogni giorno a Villa d’Este per far conoscere la destinazione nel mondo e per offrire un’ospitalità d’eccellenza, e l’acquisto dell’Hotel Regina Olga, come pure degli altri immobili recentemente annessi al gruppo, si inserisce in un progetto di crescita e sviluppo del nostro magnifico territorio”.

Il Gruppo Villa d’Este comprende l’omonimo albergo 5 stelle lusso situato a Cernobbio e il 5 stelle Villa La Massa, sulle rive dell’Arno a Firenze entrambi membri di The Leading Hotels of the World. Nel corso del 2024 si sono aggiunti al gruppo la proprietà l’Harry’s Bar di Cernobbio, l’Hotel Miralago, il complesso immobiliare “Salesianum Don Bosco” e il Golf Villa d’Este di Montorfano. Al gruppo è affidata anche la gestione dei due quattro stelle Palace Hotel e Barchetta Excelsior di Como e del Ceccato Garden Bar.