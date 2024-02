Villa Carlotta cerca volontari: proposte attività museali, educative e di giardinaggio

Tremezzina (Como), 9 febbraio 2024 – “Diventa Volontario a Villa Carlotta”: è partita la campagna per entrare a far parte della squadra dedicata alle attività organizzate durante i prossimi mesi nel museo e nel giardino botanico della prestigiosa dimora storica.

L’Open Day è stato fissato per il 22 febbraio dalle 14 alle 17, con iscrizione obbligatoria sul sito di Villa Carlotta. In collaborazione con Auser e la Cooperativa Sociale Azalea Onlus, chi è interessato a collaborare potrà scoprire le diverse le attività proposte. In museo, dopo una formazione apposita, i volontari supportano gli assistenti museali nelle fasi di accoglienza dei visitatori, in particolare in occasione di mostre ed eventi.

Un altro ambito di intervento è quello dei servizi educativi, affiancando gli educatori nello svolgimento delle attività rivolte alle scuole, famiglie, adulti e disabili. Infine nel parco i volontari potranno svolgere alcune attività di piccolo giardinaggio accanto al personale qualificato dai giardinieri e agli operatori: lavori di manutenzione e riordino di aiuole, lettorini e serre, raccolta di erbe aromatiche e piante spontanee supportando. Per queste attività sono previsti momenti di formazione sulla cura del verde e del giardinaggio.