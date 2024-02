In maschera nel giardino più bello

Sabato 10 febbraio carnevale green a Villa Carlotta. In collaborazione con Grandi Giardini Italiani, quest’anno la festa in maschera si festeggerà con una giornata speciale, in cui saranno utilizzati semi di varie tipologie al posto dei classici coriandoli. Una soluzione ecologica racchiusa in una "bomba di semi" che le piccole mascherine potranno creare durante il laboratorio in programma sabato alle 14.30 nella storica dimora affacciata sulla statale Regina. L’attività è pensata per bambini dai 5 ai 10 anni, che si dovranno presentare con indosso il loro costume. Prenotazione obbligatoria sul sito di Villa Carlotta.