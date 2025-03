Alessandro Volta, presentato a Como il comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte

Como – Oggi è stato ufficialmente presentato a Como il Comitato Nazionale per le Celebrazioni Voltiane, istituito per coordinare le iniziative dedicate al bicentenario della morte di Alessandro Volta, straordinario scienziato e innovatore il cui lascito continua a ispirare la ricerca scientifica e tecnologica contemporanea. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per rendere omaggio a una delle figure più illustri della storia scientifica italiana e per riaffermare il ruolo del nostro Paese come motore di ricerca, innovazione e sviluppo. “Alessandro Volta non è solo un simbolo della nostra eccellenza scientifica, ma un punto di riferimento per chiunque creda nella capacità della conoscenza di cambiare il mondo”, ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, il comasco Alessio Butti, che ha fortemente voluto l’iniziativa insieme al Governo. “Queste celebrazioni non vogliono essere solo un tributo alla sua memoria, ma un'occasione per promuovere il valore della ricerca, dell’innovazione e della tecnologia come pilastri della crescita del Paese”.

Le iniziative

Il Comitato Nazionale si occuperà di realizzare un programma articolato di iniziative che spaziano dalla divulgazione scientifica alla promozione della cultura tecnologica, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni. Mostre, eventi, convegni scientifici internazionali, progetti di smart city e programmi educativi saranno il cuore delle attività, con l’obiettivo di trasmettere l’eredità di Volta alle future generazioni e stimolare un dibattito sull’innovazione e il progresso tecnologico. Tra le iniziative previste, borse di studio dedicate a Volta e un Festival della Scienza e dell’Innovazione contribuiranno a diffondere la conoscenza del lavoro di Volta in Italia e all'estero. Saranno realizzati una fiction TV, produzioni artistiche e documentari per raccontare il suo impatto sulla scienza e sulla società. Nel 2027 si terrà la Conferenza internazionale di Fisica "Volta 2027", che vedrà la partecipazione di studiosi ed esperti di tutto il mondo. Inoltre, sarà creato un Museo Virtuale di Alessandro Volta, affiancato da un’app interattiva per esplorare la sua vita e le sue scoperte in modo immersivo.

Il premio

Per promuovere la ricerca e l’innovazione, il Comitato lancerà anche il Premio Volta per l’Innovazione, per premiare le eccellenze nel campo della tecnologia e della scienza. Infine, verrà istituito un centro di networking tra università, imprese e istituzioni per stimolare il dialogo tra il mondo accademico e quello industriale, favorendo lo sviluppo tecnologico e nuove opportunità di collaborazione. “L’Italia è sempre stata terra di scienza, ingegno e creatività. Con questo Comitato vogliamo ribadire il nostro impegno per un futuro fondato sulla conoscenza e sull’innovazione. Le celebrazioni voltiane saranno un ponte tra il passato e il futuro, nel segno della crescita tecnologica e dello sviluppo sostenibile”, ha aggiunto Butti. La conferenza stampa ha segnato l’inizio di un percorso che vedrà la realizzazione di numerose iniziative a livello nazionale e internazionale, coinvolgendo istituzioni, università, centri di ricerca e il mondo delle imprese. Il Comitato lavorerà affinché l’eredità di Alessandro Volta possa continuare a ispirare nuove scoperte e nuove sfide, riaffermando l’Italia come punto di riferimento globale nell’ambito della ricerca scientifica e dell’innovazione.

Il Pirellone

"Regione Lombardia ha scelto di esserci, testimoniando ancora una volta la volontà di essere presente in tutte quelle occasioni che vogliono rendere omaggio alle menti geniali che hanno fatto grande il nostro territorio". Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, intervenendo oggi alla presentazione. "I grandi appuntamenti che attendono la Lombardia, come le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - ha sottolineato l'assessore - saranno un'occasione per avvicinare sempre di più le persone alla figura di Alessandro Volta, un grande lombardo e un grande italiano che ha saputo coniugare in modo straordinario intuizione, visione ed azione. La grandezza delle sue invenzioni sarà approfondita dagli esperti, ma ciò che ritengo fondamentale è la riscoperta del legame tra Volta, il suo tempo e la sua terra". "Abbiamo scelto – ha evidenziato Caruso - di partire con le celebrazioni in anticipo per preparare il territorio e per dare un lascito alle comunità che lo abitano. E lo facciamo attraverso un progetto culturale che coinvolge tutti gli ambiti: dall'arte al teatro, dalle biblioteche agli archivi, fino al cinema". "Questi eventi- ha concluso – vogliono promuovere i cosiddetti 'luoghi voltiani', valorizzando le collezioni e i reperti che testimoniano quanto la sua eredità continui ad influenzare il mondo moderno. Ringrazio il sottosegretario di Stato, Alessio Butti, per l'organizzazione di questa importante iniziativa".

Il Comitato

Da chi è composto il Comitato Nazionale per le Celebrazioni Voltiane Presidente: Massimo Inguscio – Professore Università Campus Bio-medico di Roma (UCBM), European Laboratory for Non Linear Spectroscopy (LENS), Firenze, Accademia Nazionale dei Lincei. Comitato Esecutivo: Angela Bracco – Università degli Studi di Milano e Centro Ricerche Enrico Fermi (CREF) Gian Battista Canova – Docente Storia del cinema e Filmologia, Università IULM - Milano Giulio Casati – Professore Emerito, Università degli Studi dell’Insubria Antonio La Gatta – Esperto presso il Dipartimento per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale. Luca Levrini – Professore di ruolo, Università degli studi dell’Insubria, Dirigente medico universitario presso Azienda Ospedaliera Macchi di Varese.

Consiglio Scientifico: Ilaria Ester Bonacossa – Direttrice Palazzo Ducale, Genova Luisa Cifarelli – Professoressa Emerita di Fisica Sperimentale, Università di Bologna Paola Dubini – Presidente Fondazione Alessandro Volta, Professoressa Università Bocconi Paolo Mazzarello – Professore Ordinario di Storia della Medicina, Presidente del Sistema Museale di Ateneo, Direttore del Museo Kosmos di Storia Naturale, Università di Pavia. Ugo Moschella – Professore Ordinario di Fisica Teorica, Università dell’Insubria Gérard Mourou – Professore di Fisica all'École Polytechnique, Premio Nobel per la Fisica (2018) Giorgio Parisi Professore Emerito di Fisica all’Università La Sapienza, Premio Nobel per la Fisica

(2021) Alberto Quadrio Curzio – Professore Emerito di Economia politica all'Università Cattolica di Milano, Presidente Emerito dell’Accademia.