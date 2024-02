Sabato a Villa Bernasconi “Liberty con l’arte“ e tour guidato

“Sabato con l’arte“, “Liberty con l’arte“ e il tour in lingua straniera. Sono le attività organizzate a Villa Bernasconi di Cernobbio, tutte a partecipazione gratuita e comprese nel biglietto di ingresso alla dimora storica, ma con prenotazione obbligatoria. Ogni sabato, per l’intera giornata, lo staff propone ai visitatori attività creative ispirate ai contenuti del museo. Il 10 febbraio è in programma “Il sabato delle palme“, alla ricerca delle piante di palma che decorano la villa per creare piccoli taccuini d’artista con disegni a matita o pastelli colorati. Il 17 “La villa fiorita“, con i decori floreali di Villa Bernasconi e il 24 “Un giorno con la famiglia Bernasconi“, per raccogliere i loro ritratti in bianco e nero. Le attività sul liberty sono riservate a bambini di età compresa dai 6 agli 11 anni. Il 17 febbraio, dalle 16 alle 17.30, “Le millemani d’arte“, un momento in cui dare libero sfogo all’arte, srotolando un maxi foglio su cui i partecipanti lasceranno le loro tracce, tramite un gioco di squadra a suon di matite, pennelli e cartoncini colorati. Il 2 marzo “Sogno nel cassetto“, creazione di scrigni dei sogni con scatolette, prendendo ispirazione dai cassetti dei ricordi. Il 16 marzo “Madre Natura e l’uomo“, con la lettura di un racconto, per realizzare dei libretti con illustrazioni ispirate alla storia.