La Fiera del libro di Como cerca volontari, “ragazze e ragazzi fatevi avanti"

Como, 21 maggio 2025 – Per chi ama il mondo dei libri e vorrebbe far parte di un importante evento culturale, l’associazione “Manifestazioni librarie” di Como, sta cercando volontari, a partire dai 18 anni, per la la 73^ edizione della “Fiera del libro”, una tra le più antiche d’Italia. La manifestazione si terrà in piazza Cavour a Como dal 23 agosto al 7 settembre prossimi, e le candidature sono aperte fino al 5 luglio, compilando un form on line: https://forms.office.com/e/5HzMtDJWf6. Il ruolo dei volontari è accogliere il pubblico e gli ospiti, spiegare il tema dell’incontro, raccontare gli appuntamenti in Fiera.

Le regole

I volontari, inoltre, hanno il compito di gestire pubblico e spazi durante le presentazioni e di distribuire i programmi a tutti coloro che entrano in Fiera, con turni che prevedono un impegno di 3 o 4 ore massimo al giorno. Ogni anno la Fiera, in collaborazione con case editrici locali e nazionali, invita autrici e autori da tutta Italia a presentare il proprio libro e a discutere di temi che spaziano tra tutti i generi per tutte le età. Gli scrittori incontrano il pubblico nello stand che viene allestito in piazza Cavour di fronte al lago. Per i volontari, saranno organizzati momenti formativi e sarà sempre a disposizione un referente per i volontari attivi, oltre a garantire la copertura assicurativa.

Come partecipare

“Curiosità, una buona predisposizione relazionale e la voglia di mettersi in gioco i requisiti richiesti”, dicono gli organizzatori. Inoltre, per gli studenti o studentesse il cui ente di formazione lo prevede, la Fiera potrà rilasciare un documento per il riconoscimento dei crediti formativi. Info 031.301800 dalle 9 alle 13, mail como@csvlombardia.it