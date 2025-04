Terminus e Vista Lago, affari di lusso a Como: i due hotel a 4 e 5 stelle acquisiti dal gruppo Villa d’Este spa

Como – Un mercato che non conosce crisi quello del turismo di lusso sul Lario dove ieri, alla vigilia della ripresa della stagione che entrerà già nel vivo con l’avvicinarsi della Pasqua, è arrivata la notizia che il gruppo Villa d’Este spa ha firmato l’accordo per la cessione, da parte di LarioHotels della famiglia Passera, di due hotel: l’Albergo Terminus e Vista Lago di Como. "Siamo onorati di accogliere nel Gruppo Villa d’Este due strutture di grande valore storico e simbolico – spiega Giuseppe Fontana, presidente del consiglio di amministrazione di Villa d’Este spa - mettendo le basi per uno sviluppo alberghiero di lusso anche a Como e rafforzando così il nostro impegno nella destinazione sempre all’insegna dell’eccellenza dell’hôtellerie di lusso. Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine alla famiglia Passera per la dedizione e la cura con cui ha gestito le proprietà nel corso degli anni. Con questa acquisizione, ci impegniamo a preservarne le eredità e, al tempo stesso, valorizzarle, in linea con la nostra visione e i nostri valori aziendali".

Top secret l’entità economica dell’accordo, anche se di sicuro siamo nell’ordine delle decine di milioni di euro, visto il pregio e la posizione dei due immobili che sono al centro della passeggiata sul lungolago, con accesso dalla centralissima piazza Cavour. "Questa operazione rientra nella nostra strategia – il commento di Luigi e Bianca Passera, rispettivamente ceo e presidente di LarioHotels – continuare a sviluppare il brand Vista a livello nazionale; dopo Verona e Ostuni stiamo lavorando a possibili nuovi investimenti in altre città. Continueremo a essere presenti sulla destinazione Lago di Como con le due strutture di nostra proprietà: Villa Flori e Posta Design Hotel. Lasciamo ovviamente un pezzo di cuore al Terminus e in piazza Cavour, ma crescere significa anche prendere decisioni importanti come questa. Siamo convinti che il gruppo Villa d’Este, come pochi altri, saprà ulteriormente valorizzare questo capitale immobiliare, ma prima di tutto umano".

I due alberghi continueranno a essere gestiti da LarioHotels per la stagione in corso, mentre a partire dal 1° dicembre il Gruppo Villa d’Este assumerà la gestione delle strutture. L’hotel Vista vedrà un cambio di brand mentre il Terminus manterrà il proprio nome invariato.