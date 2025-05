Accademia Volta a Como, primo mattone per la futura sede della Cittadella delle Scienze a Villa Porro Lambertenghi

Cassina Rizzardi (Como), 15 maggio 2025 – È stata aggiudicata la gara indetta dalla Provincia di Como, per realizzare il progetto di fattibilità tecnico-economica della futura “Cittadella delle Scienze Tecniche – Its Academy Alessandro Volta”, che sorgerà all’interno della storica Villa Porro Lambertenghi a Cassina Rizzardi. L’assegnatario è il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Artuso Architetti Associati, in collaborazione con Dfp Engineering Srl, Iconia Ingegneria Civile Srl, Società Progetto Acustica Studio “Db(A)” e il geologo Paolo Cornale, per un importo contrattuale di circa 475mila euro.

I partner coinvolti

Ieri mattina, nel corso di un incontro in cui sono state illustrate le prossime fasi operative e le relative tempistiche, il team aggiudicatario è stato presentato ufficialmente ai partner di progetto: Camera di Commercio Como-Lecco, Confindustria Como, Confartigianato Como, Cna del Lario e della Brianza, Compagnia delle Opere Como, Ance Como, Confcommercio Como e Confesercenti Provinciale di Como.

I tempi di realizzazione

Il progetto sarà consegnato entro 180 giorni dalla stipula del contratto, dopo aver ottenuto le autorizzazioni da parte della Soprintendenza. Una volta completata questa fase, si procederà con l’affidamento dell’appalto integrato. “L’aggiudicazione della gara per la progettazione della Cittadella – ha dichiarato il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – rappresenta un primo, concreto passo verso un progetto ambizioso che coniuga la valorizzazione del patrimonio storico, con lo sviluppo di un’istruzione tecnica d’eccellenza. Villa Porro Lambertenghi, con la sua storia e la sua bellezza, tornerà a vivere diventando un polo formativo all’avanguardia, in grado di offrire ai nostri giovani opportunità reali di crescita professionale, in stretta connessione con le esigenze del mondo produttivo”.

Il gioiello architettonico

Villa Porro Lambertenghi, pregiata opera architettonica del Settecento, è stata una delle residenze del Marchese Luigi Porro Lambertenghi, figura di spicco del Risorgimento italiano, e consiste in un complesso immobiliare di 6500 metri quadrati, con 18mila metri quadrati di parco, che sono tuttavia in un precario stato di conservazione: il progetto di recupero prevede il restauro della villa e del parco e l’insediamento al suo interno di realtà di istruzione tecnica specialistica post-diploma.