Zootecnica industriale, Soresina maglia nera. Ma il primato è “viziato“: pochi i rilevamenti

Spetta a Soresina, nel Cremonese, il titolo di località con l’aria più inquinata della Lombardia del 2023, ma è un primato ‘viziato’ dal fatto che sono pochissime le centraline di misurazione di Pm10 nelle altre zone agricole. Non ci sono misurazioni specifiche, ad esempio, nella pianura bergamasca né in quella bresciana, dove la concentrazione degli allevamenti aumenta, e vengono aperte nuove mega-stalle. È il caso di Orzinuovi, in cui il Pgt quantifica la popolazione zootecnica in oltre 166mila capi, di cui quasi 95mila suini. "La valutazione ambientale del Pgt indica la necessità di dimezzare la densità zootecnica – spiega Franco Ferrandi, presidente del circolo Legambiente di Orzinuovi –. Ciononostante il Comune ha deliberato di concedere la deroga alle distanze minime dal centro abitato, per una nuova porcilaia da oltre mille capi".