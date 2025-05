Sorpresa in una casa di Zelbio: dal camino spunta una pistola

Zelbio (Como), 16 maggio 2025 – Era rimasta nascosta nel camino, non si sa da quanto. Una pistola Beretta calibro 9 corta completa di matricola e munita di caricatore con 7 cartucce, in pessimo stato di conservazione. È stata trovata solo ora, forse dopo anni di abbandono, dal nuovo proprietario di una casa di Zelbio, che stava svolgendo lavori di manutenzione.

L’arma era stata incastrata nel camino, dove sarebbe rimasta ancora a lungo, se non ci fosse stato bisogno di mettere mano alla canna fumaria. Il proprietario di casa l’ha subito consegnata ai carabinieri di Pognana Lario, che ora hanno avviato accertamenti. Al momento non si sa a chi appartenesse, e nemmeno il motivo per cui è stata nascosta nel camino, e poi abbandonata o dimenticata, forse da anni visto il pessimo stato di conservazione. Sono in corso verifiche per risalire al proprietario, a partire dal numero di matricola, per capire se è un dato che potrà portare a un intestatario.

Già qualche giorno fa, a Erba, era stata trovata tra i rifiuti una vecchia pistola rivoltella calibro 442, priva di marca, con 30 proiettili: a notarla, custodita all’interno di una scatola, era stato un addetto alla raccolta rifiuti, che anche in quel caso aveva subito avvisato i carabinieri. Probabilmente di epoca post bellica, abbandonata dopo lungo tempo da un anziano proprietario o da qualcuno che l’aveva ritrovata.