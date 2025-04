Como, girava a Camerlata con uno zaino pieno di attrezzi da scasso: denunciato

Como, 16 aprile 2025 – Camminava lungo via Roncoroni, nella zona tra Albate e Camerlata (Como), ieri sera alle 21.30, con uno zaino in spalla e modi che hanno insospettito i poliziotti di una pattuglia della Squadra Volante che lo ha notato durante un normale pattugliamento.

L’uomo, un romeno di 31 anni residente a Milano, sottoposto a controllo, nello zaino aveva numerosi attrezzi, alcuni utilizzati per lo scasso e altri ritenuti potenziali armi. Inoltre, una volta portato in Questura e identificato, è emerso che aveva precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sulla persona e in violazione della legge sulla droga.

Tutto è stato sequestrato, e l’uomo denunciato per possesso illegale di oggetti atti ad offendere. Sono inoltre stati avviate le procedure amministrative per consentire di notificargli a breve un foglio di via obbligatorio da Como, che gli impedirà di tornare in città.