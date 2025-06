Tragica immersione nel lago a Moltrasio: il sub Angelo Clerici stroncato da un malore a 60 anni

Moltrasio (Como), 24 giugno 2025 – Aveva avuto un malore domenica, durante un’immersione nel lago davanti alla sponda di Moltrasio. Angelo Clerici, sub sessantenne di Como, era arrivato in ospedale in condizioni drammatiche, che sono man mano peggiorate, fino a stanotte, quando ha smesso di vivere e i medici hanno dichiarato il suo decesso. Dal momento dell’ingresso in proto soccorso, non si era mai ripreso, e fin da subito le possibilità di un miglioramento erano apparse molto esigue.

L’uomo aveva manifestato un forte malessere mentre riemergeva dall’acqua domenica mattina verso le 10, nella zona di via Bellini a Moltrasio, dove in pochi minuti si sono concentrati i soccorsi, compreso l’elicottero del 118, chiamato dai colleghi arrivati con automedica e ambulanza.

La gravita del malore, ha richiesto un trasporto più tempestivo possibile in ospedale, ma nel frattempo il quadro clinico era già precipitato: prima di avviarsi verso l’ospedale, l’uomo era stato rianimato e stabilizzato. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri e la Guardia Costiera, ora competente per eventuali approfondimenti di quanto accaduto, in base a cosa deciderà la Procura di Como, anche in merito a verifiche sulle attrezzature indossate dal sessantenne.