I vigili del fuoco salvano da torrente piccolo di muflone

Il cucciolo di muflone, nato da pochi giorni appena, era bagnato fradicio, infreddolito e terrorizzato dalla paura. I vigili del fuoco di Valmadrera, su segnalazione di un escursionista, lo hanno trovato in un torrente di Oliveto Lario, sponda occidentale del ramo lecchese del lago di Como. L’animale era caduto nel corso d’acqua, in fondo ad un dirupo e non riusciva più a venirne fuori. Non sarebbe resistito a lungo in quella condizioni: piccolo com’è. Il mufloncino si è lasciato prendere senza difficoltà dai vigili del fuoco.