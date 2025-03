Wine Festival alla prima edizione . Degustazioni in piazza della Libertà

Domani, domenica 30 marzo, dalle 10 alle 19, in piazza della Libertà ad Appiano Gentile, sbarca la prima edizione dell’Appiano Wine Festival organizzato dal Comune e da Confesercenti. Una giornata all’insegna del buon vino, del cibo di qualità e della buona musica, per un’esperienza di gusto e convivialità da non perdere! Ad aspettare i buongustai 8 cantine italiane e 5 operatori food. Il costo minimo è di 10 euro a persona, comprensivo di 5 ticket di assaggio, calice, tasca da collo che contiene il calice e 2 euro di sconto sull’acquisto di una bottiglia. Con 15 euro si ricevono 10 ticket, con 20 euro 15 ticket. Per l’assaggio di vini primo livello serve un 1 ticket, due per quelli di secondo livello e tre per quelli ancor più pregiati. Per i vini speciali l’assaggio prevede il pagamento diretto alla cantina. L’organizzazione è curata da Claudio Bizzozero, vicepresidente di Confesercenti Como e ideatore e organizzatore del Lake Como Wine Festival.