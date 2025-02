Vitali, la fiction Rai. Iniziate ieri le riprese

Sono iniziate ieri e proseguiranno fino a sabato le riprese della fiction “Una finestra vista lago“, tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Vitali con protagonista il maresciallo Ernesto Maccado. Per consentire l’attività della troupe, diretta dal registra Marco Pontecorvo, è vietato l’ingresso in piazza Risorgimento e all’imbarcadero, dove però domani sarà consentito il mercato. "Chiediamo a tutti i cittadini di rispettare le disposizioni per garantire riprese e sicurezza dell’area - spiega il sindaco Matteo Monti -. Siamo grati che sia stata scelta come location Cernobbio per questa serie su Rai Uno". Dalle 9 alle 17 il pontile della Navigazione di Cernobbio sarà chiuso: i titolari di abbonamento di Navigazione Laghi con origine o destinazione Cernobbio potranno usare gratuitamente la linea urbana 6 tra le fermate di Como piazza Cavour e Cernobbio piazza Mazzini. Lungo via Erba divieto di sosta e transito fino a venerdi dalle 7 alle 18 e sabato dalle 7 alle 16. Negli stessi giorni e con gli stessi orari dievieto di transito anche pedonale in piazza Risorgimento.

Ro.Can.