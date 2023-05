Como, violenza sessuale su minori: arrestato pedofilo seriale di 53 anni nel Comasco

Un uomo di 53 anni è stato arrestato mercoledì a Merone, in provincia di Como, per violenza sessuale su minori. Il cinquantatreenne, nato in provincia di Lecco, è responsabile di ripetuti episodi di violenza avvenuti tutti nel comune del Leccese. I primi abusi si sono verificati dal 2005 al 2011 e poi c’è stato un secondo caso nell’ottobre del 2015.

L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Corte d’appello di Milano e l’uomo è stato rintracciato nella sua abitazioni dagli agenti della polizia di Como e portato in carcere.