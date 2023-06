Como, prova a violentare una ragazza minacciandola con un coccio di vetro alla gola: “Ti ammazzo”

Un uomo di 36 anni, di cittadinanza nigeriana, è stato arrestato a Como per aver provato a violentare una connazionale di 28 anni puntandole un coccio di vetro alla gola. La vittime è stata salvata dai carabinieri perché è riuscita divincolarsi e lanciare delle grida d’aiuto.

La violenza è avvenuta in via Amoretti, nella zona settentrionale di Como. Il trentaseienne, residente a Milano, era andato a trovare la giovane donna a casa sua e aveva cominciato a farle pressanti richieste di rapporti sessuali. Lei aveva rifiutato ed era scoppiata una lite: all’improvviso lui l’ha scaraventata contro una porta di vetro, frantumandola, ha raccolto un pezzo di vetro e l’ha minacciata puntandoglielo alla gola: “Se non fai sesso con me ti ammazzo”.

La vittime è miracolosamente riuscita a difendersi allontanando da sè il coccio di vetro e ha iniziato ad urlare mettendo in allarme i vicini, che hanno chiamato la polizia. Non appena arrivati, i poliziotti hanno trovato la donna sotto shock, molto provata e con la mano che aveva usato per divincolarsi sanguinante.

Gli agenti hanno arrestato l’uomo e lo hanno portato in caserma. Lì hanno scoperto che aveva precedenti e hanno raccolta la denuncia della giovane. L’uomo è ora indagato per reati contro la persona, lesioni gravi e violenza sessuale.