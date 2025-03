Villetta abbandonata distrutta da incendio. Ipotesi rogo doloso

Allarme la notte scorsa a Vertemate dove sono state impegnate per tutta la notte cinque squadre dei vigili del fuoco arrivate da Cantù, Como ed Erba per spegnere l’incendio che ha completamente distrutto una villetta abbandonata. Il rogo, probabilmente doloso, è divampato attorno a mezzanotte e mezza e le fiamme in poco tempo hanno interessato entrambi i piani dell’abitazione in via Consortile dei Prati Lunghi. A dare l’allarme, i residenti che sono stati svegliati dai bagliori e hanno sentito l’odore acre del fumo.