Como, via Anzani ancora al centro dei controlli della polizia: arresti ed espulsioni

Como, 9 agosto 2024 – Gli ultimi controlli della Questura di Como, che si sono svolti ieri nei locali e negozi di via Anzani e piazza della Tessitrice hanno portato all’identificazione di 18 persone, 10 delle quali con precedenti penali o di polizia. In un centro scommesse di Piazza della Tessitrice, è stato identificato un ragazzo di 17 anni di origine nordafricana, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso a giocare davanti a un apparecchio slot.

Al momento del controllo, inoltre, il ragazzo è stato trovato in possesso di un involucro di hashish e per questo verrà segnalato amministrativamente. In una sala slot nell'area di via Anzani, invece, sono stati identificati alcuni soggetti, dei quali uno con precedenti penali, mentre in un bar tabacchi della zona sono stati controllati numerosi clienti, alcuni dei quali con precedenti di polizia.

Al termine dell'attività svolta dall'ufficio immigrazione, due cittadini peruviani, non avendo i requisiti per richiedere il permesso di soggiorno, sono stati accompagnati all'aeroporto di Malpensa per essere imbarcati su un volo diretto verso il loro Paese d'origine. I controlli si sono concentrati in queste due zone in quanto da tempo particolarmente monitorate per problemi di ordine pubblico.