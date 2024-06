Como, spaccia nella zona di via Anzani: quando vede la polizia butta via la cocaina. Arrestato

Como, 25 giugno 2024 – Gli agenti di una pattuglia della Squadra Volante lo hanno sorpreso in flagranza di reato ieri pomeriggio verso le 16.30, nella zona tra via Anzani e via Alciato, attentamente monitorata ormai da settimane.

In cella è finito un tunisino di 36 anni che, alla vista della polizia, ha cercato di sparire infilandosi in un portone, e liberandosi di un pacchettino di colore bianco: un gesto che non è sfuggito agli agenti, che hanno recuperato l’involucro, contenente 2,60 grammi di cocaina suddivisa in 7 dosi, e a fermarlo controllando la sua identità e trovando nelle sue tasche una ulteriore dose.

L’uomo era già stato notato dalla polizia perché sospettato di vendere droga in zona come emerso nel corso dei altri servizi svolti in zona. Processato per direttissima, è finito in carcere.