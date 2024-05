Via Anzani e sicurezza. Zona osservata speciale

La Polizia di Stato ha in questi giorni intensificato ulteriormente il controllo del territorio e soprattutto intorno ai locali della movida comasca e alle zone di maggiore concentrazione di soggetti pregiudicati. Durante la notte appena trascorsa, in particolare, è stata controllata in un parcheggio di un supermercato di Montano Lucino, una Renault, precedentemente segnalata frequentare la zona di via Anzani, i cui occupanti sarebbero stati a loro volta indicati tenere atteggiamenti sospetti. A bordo dell’auto era presente un 23enne cittadino italiano di origini africane al quale, dopo il controllo, sono stati sequestrati più di 6 grammi di hashish. Considerato che, l’autovettura che aveva in uso era stata presa a noleggio da un senegalese residente a Carate Urio, al 23enne è stata opportunatamente ritirata la patente di guida. Nel contempo altre due volanti hanno effettuato i controlli degli avventori in un locale pubblico di via Anzani e un altro controllo ad un folto gruppo di ragazzi che si era riunito in Piazza Gobetti. In totale sono state identificate 39 persone, 8 delle quali con precedenti penali o di polizia.