Cocaina e armi. Scena muta davanti al giudice

Scena muta davanti al giudice per Thiago Satlher De Oliveira, 36 anni e Lucas Fonseca Vieira Durao, 26 anni, brasiliani residenti in Portogallo, arrestato martedì a Brogeda con 18 chili di cocaina, 4 pistole Glock 17 calibro 9x19, 6 caricatori, e più di 70 munizioni. Difesi dagli avvocati Massimiliano Iantorno e Raffaella Iovino, non hanno dato nessuna spiegazione. Le indagini sono affidate alla Guardia di finanza di Ponte Chiasso: è ipotizzabile che la droga arrivasse dal Sudamerica e che abbia fatto tappa a Rotterdam per arrivare in Italia.