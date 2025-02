Vertemate con Minoprio, ciclista precipita con la mountain bike in una scarpata: grave 46enne

Vertemate con Minoprio, 16 febbraio 2025 – Un ciclista di 46 anni, alla guida di una mountain bike, è stato soccorso dai vigili del fuoco questa mattina verso le 11.45 in una zona impervia di Vertemate con Minoprio, all’altezza di via dell’Artigianato, un’area boschiva nella zona dell’Abbazia. Mentre era in fase di discesa in un tracciato di down-hill, ha perso il controllo andando sbattere violentemente a terra.

Per il suo recupero è intervenuto l'equipaggio dell'elisoccorso del 118 di Como. Da terra le squadre dei vigili del fuoco volontari di Lomazzo, e una squadra specializzata Saf - Speleo Alpino Fluviale - del comando di Como, hanno raggiunto il ciclista infortunato per agevolare il suo recupero. In seguito, una volta stabilizzato, è stato caricato su un fuoristrada e portato vicino al luogo in cui nel frattempo era atterrato l'elisoccorso. Il ferito, affidato alle cure del 118, è stato poi elitrasportato all'Ospedale Sant'Anna di Como in codice giallo.