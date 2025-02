Paura a Nibionno, auto in marcia prende fuoco improvvisamente: il conducente accosta e si salva in extremis. Chiusa la Briantea

Nibionno (Lecco), 16 febbraio 2025 – Auto in fiamme sulla Statale Briantea a Nibionno. Il conducente del veicolo, una familiare, ha visto del fumo uscire dal vano motore mentre era in marcia, ha fatto in tempo solo ad accostare e scappare fuori dalla macchina che in pochi secondo è divampato un incendio. Il rogo è scoppiato intorno alle 11 lungo la 342 Lecco – Como. Sono subito intervenuti a sirene spiegare i vigili del fuoco a bordo di due autopombe serbatoio: i soccorritori hanno prima circoscritto le fiamme, che si stavano propagando anche ad alcune sterpaglie che crescono a bordo di quel tratto di carreggiata, e poi le hanno spente.

Per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza e per non mettere a repentaglio gli altri automobilisti di passaggio, gli agenti della Polizia stradale hanno chiuso la Briantea in entrambi i sensi di marcia. Nessuno è rimasto ferito, né intossicato o ustionato. Non sono stati inoltre coinvolti altri mezzi. L'auto si cui è divampato l'incendio invece è andata completamente distrutta ed è da rottamare. Il rogo è stato sprigionato da un guasto meccanico o da un problema all'impianto elettrico. Un episosio simili si è verifivcato anche ieri a Valmadrera.