Vertemate con Minoprio, cade in bici nel bosco: soccorso un quindicenne

Vertemate con Minoprio (Como), 22 febbraio 2025 - È stato tratto in inganno probabilmente dal buio che l'ha sorpreso mentre stava attraversando il bosco in sella alla bicicletta un ragazzo di quindici anni, protagonista di una rovinosa caduta all'altezza di cascina Bernadelli. Incapace di proseguire a causa del trauma a una gamba il ragazzo ha chiamato i genitori, i quali hanno subito allertato i soccorsi.

Sul posto, poco dopo le 18, sono intervenuti i vigili del fuoco del Saf, il nucleo specializzato speleo-alpino-fluviale, ai quali si è unita una squadra da Cantù. Individuato il ragazzo i soccorritori lo hanno trasportato in barella per circa 500 metri e affidato alle cure dei volontari del 118 che l'hanno portato in ospedale.

Gli incidenti

I vigili del fuoco della sede centrale di Como sono intervenuti nel corso della notte anche per due incidenti stradali che hanno coinvolto dei veicoli elettrici. Entrambi gli interventi si sono svolti a breve distanza di tempo l'uno dall'altro. Il primo soccorso è stato alle ore 00.43 in viale Fratelli Rosselli a Como, dove una vettura full electric ha perso il controllo, schiantandosi contro un palo dell'illuminazione stradale. L'incidente ha causato danni ingenti al veicolo, che ha iniziato a emettere fumo. Fortunatamente, gli occupanti sono risultati illesi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri di Como. A seguire, alle ore 01.02, un secondo incidente si è verificato in Via Oltrecolle, sempre a Como, dove un altro veicolo full electric ha impattato violentemente contro il guardrail. Anche in questo caso, gli occupanti sono rimasti illesi. La strada è stata temporaneamente regolata con un senso unico alternato, grazie all'intervento della Polizia Locale di Como

In entrambi i casi, le squadre dei vigili del fuoco, con l'ausilio di due autopompe, hanno attuato le procedure di emergenza per la messa in sicurezza dei veicoli, procedendo con monitoraggio della temperatura dei veicoli sottoposti ad abusi meccanici e conseguentemente con attrezzature specifiche hanno provveduto allo sgancio dell'alimentazione dei pacchi batteria isolando i veicoli, così da scongiurare rischi di elettrocuzione o incendio.