Urtata da un’auto. Ciclista 76enne in ospedale

VIGEVANO (Pavia)

Stava percorrendo il tratto iniziale di via Dante, in pieno centro, in sella alla sua bicicletta, quando è stata urtata ed è caduta. L’episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 10. La vittima è stata una donna di 76 anni che per fortuna non ha riportato conseguenze gravi. L’urto con una utilitaria è avvenuto nel tratto iniziale di via Dante, quello che dall’incrocio tra corso Cavour, corso Novara e corso Garibaldi, conduce verso piazza Ducale, all’altezza dell’intersezione con via Griona. In quel punto la strada di sampietrini è in discesa e la via, ancorché a senso unico, sempre piuttosto trafficata. Il conducente dell’auto si è subito fermato a prestare soccorso alla donna e ha chiesto l’intervento dei soccorsi. L’anziana è stata trasportata in codice verde con un’ambulanza della Croce Rossa al Pronto soccorso di Vigevano. Sul posto per gli accertamenti una pattuglia della polizia locale. U.Z.