Vento troppo forte. Società di nolo rischia maxi multa

La Polizia ha sanzionato un dipendente di una società di noleggio di imbarcazioni al molo di piazza Sant’Agostino, per aver violato l’avvertimento di sicurezza di non noleggiare alcun natante per il forte vento, oltre i 27 nodi, che stava soffiando in quel momento. Durante il pomeriggio, un equipaggio della Sezione Acque Interne della Questura, nel corso del capillare controllo del territorio sulle acque del Lario, proprio per le avverse condizioni meteo, aveva recapitato singolarmente a ogni società di noleggio presente nel primo bacino l‘avvertimento a non uscire in acqua, vietando contemporaneamente il noleggio o la locazione di qualsiasi imbarcazione. Nonostante l’avviso, un’imbarcazione, dopo qualche minuto, è stata vista prendere il largo ed è stata prontamente fermata dai poliziotti. A bordo del natante vi erano tre turisti francesi, ignari del divieto. La società di locazione rischia un verbale di 600 euro.