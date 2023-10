Raffiche di vento a Como: cartelloni pubblicitari pericolanti sulla Madruzza

Como, 15 ottobre 2023 – A causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute sulla città di Como in queste ultime ore, i vigili del fuoco sono stati impegnati in cinque interventi di soccorso tecnico urgente, per operazioni di messa in sicurezza. Il più impegnativo si è verificato in via Oltrecolle all’angolo con via Madruzza dove, su richiesta della Polizia Locale, sono stati rimossi alcuni cartelli pubblicitari di grandi dimensioni, in lamiera, diventati pericolosi in quanto resi oscillati e instabili dalle folate di vento. I vigli del fuoco, intervenuti con il flessibile, hanno messo in sicurezza la struttura.