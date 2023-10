Previsioni meteo: pioggia, temporali e vento arrivano in Lombardia. Quando e dove

Milano, 15 ottobre 2023 – Autunno alle porte. Già l’aria si è rinfrescata rispetto alle settimane scorse e in cielo è apparsa qualche nuvoletta: pronti alla svolta? Un sistema perturbato sta per transitare sul nostro Paese e potrebbe durare addirittura fino ad Halloween (31 ottobre) e novembre. Ma vediamo la situazione nel dettaglio.

Stando agli esperti de ilMeteo.it, nei prossimi giorni prenderà sempre più vigore una fondamentale figura atmosferica: la depressione d'Islanda, il cuore motore delle perturbazioni atlantiche che dal Nord Europa si dirigono poi anche verso l'Italia. Già dalla prossima settimana un ciclone (denominato ‘Medusa’) dall'oceano Atlantico impatterà sulla Penisola Iberica, per poi approfondirsi ulteriormente sul mar Mediterraneo.

Questo sarà solo uno dei primi impulsi instabili, infatti per tutta l'ultima decade del mese il nostro Paese verrà bersagliato da perturbazioni cariche di piogge. Nell'avvicinarsi alla nostra Penisola, i cicloni potrebbero richiamare a sé venti miti da Sud i quali, attraversando tutto il bacino del Mediterraneo, si caricherebbero di umidità, fornendo di conseguenza il carburante necessario per la creazione di grandi celle temporalesche. Se ciò venisse confermato è lecito attendersi rovesci e temporali sulle regioni del Centro-Nord in maniera continuativa con cumulate di pioggia localmente fino ad oltre 300 mm.

Oggi, domenica 15 ottobre, una debole perturbazione atlantica lambirà le regioni del Nord Italia causando un passaggio di nubi con sporadiche precipitazioni su alcune zone della Lombardia. In altre, il cielo resterà azzurro ee soleggiato. E’ però previsto un deciso rinforzo dei venti e un abbassamento delle temperature.

Con l’avvio della settimana le temperature scenderanno ancora, anche con massime di 15°C, al Nord. In Lombardia il cielo sarà coperto, ma non sono previsti rovesci.

Martedì 17 ottobre è possibile un debole peggioramento dalla sera per l'approssimarsi di una nuova perturbazione atlantica, che darà il via ad una fase più perturbata attesa nei giorni successivi.

La giornata di mercoledì 18 ottobre sarà decisamente autunnale con cielo coperto e temperature con minime di 8°C e massime di 17°C.

Nella seconda parte della settimana, il ciclone riuscirà a sfondare definitivamente sul Mar Mediterraneo, portando pioggia e freddo.

Fenomeni intensi di maltempo potrebbero registrarsi soprattutto nella giornata di venerdì 20 e in quella di sabato 21 ottobre: il pericolo più grosso, con questo genere di configurazioni, è quello della stazionarietà dei temporali che, nella fattispecie, potrebbero insistere per diverse ore sulle medesime zone. Complice il calo delle temperature le montagne torneranno ad imbiancarsi, specie le Alpi centro-occidentali, con fiocchi a partire dai 2000 metri di quota.