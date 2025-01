Vandalismi e degrado al parco pubblico: "Servono più controlli e interventi urgenti"

Usato da famiglie e i bambini di giorno e dai ragazzi per fare bisboccia di notte. È polemica sul parco che la minoranza chiede di difendere dal rischio di degrado. "Dopo le numerosissime segnalazioni – denuncia il capogruppo Marco Bonetto – è urgente che si compiano miglioramenti in termini di controllo. Da diverse settimane, il sabato dopo la mezzanotte viene denunciato che diversi giovani, ignorando il divieto di ingresso notturno, utilizzano il parco come luogo di incontro". A lamentarsi sono i residenti in zona svegliati nel cuore della notte da musica, clacson, fuochi d’artificio per non parlare delle bottiglie vuote e rotte e le panchine e i giochi danneggiati e vandalizzati. "Basterebbe rendere più sicuro il cancello di accesso che oggi viene aperto con troppa facilità".