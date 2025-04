Allarme ambientale a Valsolda: sversati oltre 1.000 litri di gasolio nel lago Ceresio

Valsolda – I vigili del fuoco sono stati impegnati questa notte per contenere uno sversamento di idrocarburi nel lago Ceresio. Il soccorso tecnico urgente delle squadre è iniziato ieri sera alle 19 a Valsolda, all’altezza di via Statale 179, dove è stata segnata la presenza della sostanza inquinante, la cui dispersione è stata stimata in circa 1.000 litri di gasolio, oltre ad altre sostanze altrettanto inquinanti e pericolose per l’ambiente.

Intervento e supporto tecnico

Sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio, con un fuoristrada attrezzato per la decontaminazione e il contenimento degli inquinanti, partito da Como. Erano inoltre presenti tecnici di Arpa, il sindaco di Valsolda Laura Romanò e i pompieri Civici di Lugano con una imbarcazione appositamente attrezzata per questo tipo di emergenze.

Proseguimento delle operazioni

Le operazioni sono proseguite per ore e a tarda notte, poco dopo l’una, è stato sospeso il lavoro di contenimento da parte sia dei vigili del fuoco di Como che dei Pompieri di Lugano. Nella giornata di oggi è atteso l’intervento di una ditta specializzata con automezzi pesanti, adibiti alla bonifica, anche con l'assistenza dei Pompieri di Lugano.