Como, inaugurato l’anno accademico all’Università dell'Insubria

Como - Inclusione, solidarietà e integrazione sono state le parole chiave della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 dell’Università dell’Insubria, che si è tenuta questa mattina a Como, nell’Aula Magna del Chiostro di Sant’Abbondio e in alcune aule collegate in videoconferenza, oltre che in diretta streaming per tutta la comunità accademica e gli interessati.

Cerimoniera la professoressa Barbara Pozzo, che ha guidato il piccolo corteo togato tradizionalmente “chiuso” dal mazziere e dal magnifico rettore Angelo Tagliabue e ha poi introdotto i vari momenti del programma. “L’ateneo assume un ruolo fondamentale nell’insegnare l’accettazione della diversità – ha detto nella sua prolusione il magnifico rettore Angelo Tagliabue – e nel promuovere la convivenza armoniosa tra individui provenienti da diverse culture, sfondi socio-economici e ambienti. Di più: si tratta di imparare il fascino della complessità, la bellezza dell’alterità come valore che ci arricchisce e deve trovarci curiosi e non intimoriti. L’ateneo è più di un luogo di cultura e d’istruzione; è un catalizzatore di cambiamento, un promotore di valori che abbracciano la diversità e incoraggiano la collaborazione. Come comunità accademica, siamo chiamati a fare la differenza, a essere protagonisti nel plasmare un futuro in cui l’integrazione e l’inclusione sono al centro di ogni percorso educativo”.

La Rosa Commacina, massima onorificenza dell’Università dell’Insubria ispirata a un fregio marmoreo della cattedrale di Como, è stata conferita a due associazioni: il Banco di Solidarietà di Como, rappresentato dalla presidente Sonia Bianchi, e la Piccola Casa Federico Ozanam con il presidente Enrico Fossati. Un momento importante della cerimonia è stato dedicato alla consegna delle medaglie di Ateneo ai 42 professori e professoresse divenuti ordinari negli ultimi tre anni.