Ex marito geloso ucciso a coltellate in strada, fu omicidio volontario: l’Appello bis ricalcola la condanna Delitto di Mozzate: nove anni e otto mesi di reclusione per il 52enne Flavio Briancesco, per l’aggressione mortale a Lorenzo Borsani. Riformata la sentenza di eccesso colposo in legittima difesa