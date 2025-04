Ubriaco causa scompiglio in un bar. Presto un provvedimento per allontanarlo

La Polizia ha denunciato in stato di libertà per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, ubriachezza molesta ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, un 42enne di origini albanesi, residente a Brunate, con precedenti di Polizia. Colpa delle intemperanze dell’uomo che all’una di notte del 25 aprile ha seminato lo scompiglio in un bar di via Foscolo, da dove era stato allontanato poco prima dagli agenti della questura. A questo punto il 42enne è stato invitato a salire in auto ma lui ha iniziato a offendere pesantemente gli agenti prendendoli a spintoni. Una volta in Questura, sono emersi i suoi precedenti di Polizia e veniva denunciato, gli esperti della Divisione Anticrimine sono già al lavoro per valutare un provvedimento amministrativo da sottoporre al questore.