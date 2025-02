Ubriachi e molesti. Scattano denunce

Ubriachi e molesti in giro di notte per le strade di Como. Durante i controlli del territorio che si sono svolti la scorsa notte, la polizia ha denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta un ucraino di 38 anni residente a Como, e multato per guida in stato di ebbrezza alcolica, un dominicano di 36 anni residente a Lora. Inoltre sono stati allontanati due soggetti anche loro ubriachi, prima che facessero danni. In particolare, il trentottenne ucraino è stato notato mentre vagava tra i locali tra via Tommaso Grossi e viale Lecco, disturbando i clienti.