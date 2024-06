Si allontana dal suo hotel a Torno: turista trovato dopo giorni di ricerche. Era caduto lungo un sentiero

Torno (Como) – Lieto fine per le ricerche di un turista di cui si erano perse le tracce sul lago di Como. L’uomo, un belga di 82 anni, è stato trovato vivo e cosciente da un volontario della protezione civile. L’anziano turista è in discrete condizioni, con una escoriazione alla gamba. Come ricostruito dai soccorritori il turista è caduto lungo un sentiero non lontano dalla provinciale.

L’82enne si era si era allontanato il 5 giugno dal suo albergo di Torno, nel Comasco, senza lasciare tracce. L'uomo è stato trovato questa mattina da vigili e protezione civile che da allora avevano continuato a cercarlo anche con i droni, e quindi recuperato.