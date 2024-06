Esce di casa e non torna: si cerca Tarcisio Bassi

Adro (Brescia) – Apprensione a Adro per Tarcisio Bassi, 79 anni, di cui non si hanno notizie da due giorni. A lanciare l’appello e postare la foto dell’uomo, che in paese è molto conosciuto, è stata la moglie Giea Scricaru, che ha pubblicato appelli su vari spazi web e si è rivolta alle forze dell’ordine. L’uomo, quando si è allontanato da Adro, indossava una camicia nera, jeans blu scuro e scarpe marroni.

Tarcisio Bassi pare essere scomparso nel nulla. Si sarebbe allontanato da casa, forse volontariamente ma questo non è confermato, portando con sé documenti e soldi ma non il telefono cellulare e i medicinali salvavita che deve assumere quotidianamente. La moglie ha spiegato: "Mio marito Tarcisio sta attraversando un momento di difficoltà e lo capisco, se non vuole tornare o prendersi del tempo basta che ci avvisi e soprattutto prenda le medicine".

Tra le ipotesi vi è quella che il signor Tarcisio sia andato a Rimini. La moglie ha indicato il numero 339.1654828 per le segnalazioni ma in caso di avvistamento si dovrebbe chiamare il numero unico per le emergenze 112, che a sua volta avviserà le forze dell’ordine e la famiglia.