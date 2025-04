Turista olandese disperso sull'alto lago di Como: imponenti ricerche a Livo e dintorni

Livo, 29 aprile 2025 – Sono in corso da questa mattina alle 10, le operazioni di ricerca di un turista olandese di 31 anni che non ha fatto rientro al suo alloggio.

La moglie, che lo aspettava assieme al loro bimbo, ha chiamato i soccorsi consentendo di far partire le ricerche, che si sono concentrate a Livo, zona dell'alto lago di Como, nell’area dove l’uomo si è presumibilmente avviato. Le squadre stanno lavorando da terra, con l'ausilio di mezzi aerei che si alternano: questa mattina è stato impiegato un elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Malpensa, affiancato dai droni. Il posto di comando avanzato è stato organizzato vicino alla diga di Livo.

In posto sono presenti vigili del fuoco provenienti da Como, Milano e Pavia, Carabinieri, le squadre del Soccorso Alpino e i volontari della protezione civile. In posto è arrivata anche la Guardia di Finanza. Nelle ultime opere, le ricerche a piedi hanno passato in rassegna le zone attorno a tre bivacchi: Capanna Como, Zeb, Ledú. Ma anche in questo caso, senza esito e senza trovare segni che potessero aiutare nell’orientare le ricerche, che proseguiranno a oltranza, grazie anche alle condizioni meteo favorevoli.