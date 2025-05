Castiglione Olona: caricato dal toro Tyson, muore allevatore. A 83 anni era ancora in fattoria

Castiglione Olona, 20 maggio 2025 – Il nome che gli era stato dato la dice lunga sulla forza del toro “responsabile” della morte di un allevatore, avvenuta in una fattoria di Gornate Superiore, frazione di Castiglione Olona. Si chiama Tyson, come l’Iron Mike divenuto temibile leggenda del pugilato, l’animale che ha ucciso l’83enne Dino Scattolin, allevatore di origini venete, proprietario di un’azienda agricola in via della Libertà, nota anche per essere frequentata dai piccoli della zona, contenti di vedere gli animali dal vivo durante le gite di famiglia.

L’anziano è stato caricato dal toro, del quale si stava prendendo cura nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 maggio.

Mike Tyson è stato campione mondiale dei pesi massimi: il toro "killer" ha il suo nome

La dinamica

La ricostruzione dell’accaduto è affidata ai carabinieri, chiamati sul posto dopo che una testimone, una passante, si è accorta del corpo dell’allevatore a terra, esanime all’interno di un recinto. La donna, non appena ha capito che era accaduto qualcosa di grave, è corsa a chiamare il marito, che si trovava a casa, nelle vicinanze.

Questi, ancora prima di chiamare i soccorsi, ha scavalcato la recinzione per cercare di soccorrere Scattolin. All’interno, fra gli assi, c’era ancora il toro Tyson, evidentemente il responsabile della carica che ha travolto l’allevatore. L’animale si è scagliato anche contro il soccorritore, un uomo di 48 anni, gettandolo a terra. Nel frattempo sono giunti sul posto i militari dell’Arma, con i vigili del fuoco e gli operatori di ambulanza e automedica.

Al loro arrivo il bovino è stato tranquillizzato. Per Scattolin, però, non c’era già più nulla da fare. Il medico legale, sul posto insieme ai soccorritori, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano, che era tornato ad accudire i suoi animali dopo un periodo trascorso in ospedale.

Dei fatti è stato avvisato il pm di turno in procura a Varese, che ha effettuato un sopralluogo nell’area, disponendone il sequestro. Molto probabilmente verrà effettuata l’autopsia, così da chiarire con precisione la dinamica dell’attacco del toro, causato da chissà quali ragioni. Ci sarà da capire anche se Scattolin sia morto incornato, oppure travolto dagli zoccoli del toro, improvvisamente accecato da una furia con motivi destinati, molto probabilmente, a rimanere sconosciuti, visto che l’allevatore si trovava da solo nella fattoria. Il 48enne intervenuto a soccorrerlo è stato portato in ospedale a Varese. Per lui, fortunatamente, solo alcune contusioni e un grande spavento.