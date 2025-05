Incidente sulla Pedemontana, la maestra morta e i bambini terrorizzati: Cazzago Brabbia sotto choc

Cazzago Brabbia (Varese) – Tornavano a casa gli alunni della scuola elementare di Cazzago Brabbia, che fa parte dell’istituto comprensivo Da Vinci di Azzate.

Il viaggio in autobus, contenti per la gita a Grandate, al Museo del Cavallo Giocattolo, tante avventure da raccontare ai genitori. Invece all’altezza della Galleria Lomazzo, sulla Pedemontana, uno scuolabus su cui viaggiavano i 27 bambini di prima e quarta elementare si è scontrato con un camion. Nel violento impatto una delle maestre, Domenica Russo, 43 anni, di Sesto Calende, ha perso la vita. Una tragedia per la scuola e per l’intero paese, una ferita profonda al cuore della comunità.

Due i pullman con a bordo le classi, nel pomeriggio il primo è rientrato, subito dopo era atteso il secondo, i genitori aspettavano i bambini, il ritardo cominciava a preoccupare, poi la tragica notizia ha scosso l’intero paese. Il pensiero ai piccoli, ai momenti drammatici che hanno vissuto, la paura, le lacrime, lo choc per la perdita della maestra. “Ho appreso con commozione e dolore dell’incidente che ha coinvolto la scolaresca del Plesso Pascoli di Cazzago Brabbia – ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – era la mia scuola da bambino. Una tragedia per il nostro piccolo paese, dove ci conosciamo tutti. Esprimo le mie condoglianze alla famiglia della maestra deceduta e sono vicino a tutte le docenti e ai genitori dei piccoli scolari”.

Soccorsi ai bambini dopo l'incidente

Profondo cordoglio anche dal presidente della Regione, Attilio Fontana: “Alla famiglia della maestra, all’intera comunità scolastica e alle famiglie dei bambini il mio pensiero e la mia più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore. Ringrazio tutti coloro impegnati a mettere in sicurezza e rassicurare i piccoli passeggeri”.

“Siamo profondamente addolorati per l’incidente che ha causato la morte della maestra Domenica Russo e il ferimento di circa 30 persone. Alla famiglia della docente, agli studenti, ai colleghi va il nostro pensiero più sentito, con profondo cordoglio”. Così gli esponenti M5S in Commissione cultura.