Troppi lupi in Svizzera, ora si possono abbattere i maschi adulti solitari

La Svizzera non è decisamente un paese a misura di lupo. A differenza dell’Ue dove questa specie è protetta e non si può cacciare se non in "circostanze eccezionali", come ha stabilito la Corte di Giustizia Europea esprimendosi su un ricorso presentato dalla Finlandia, nella Confederazione Elvetica il lupo poteva già essere abbattuto se era ritenuto responsabile di gravi danni alle bestie di allevamento, adesso però il Consiglio federale ha ulteriormente ridotto la sua tutela. "Il numero crescente di lupi rappresenta un serio problema, soprattutto per le regioni di montagna - spiega il governo della Svizzera in una nota - Attualmente nel nostro Paese vivono circa 250 lupi e 26 branchi, con numeri in continua crescita. Considerati i problemi per l’economia alpestre, il Consiglio federale intende consentire l’abbattimento di un numero maggiore di lupi". Il provvedimento, deliberato venerdì entrerà in vigore a partire dal prossimo 1 luglio e rientra in un piano di sostegno da 4 milioni di franchi (4,1 milioni di euro) per rafforzare la protezione del bestiame che durante l’estate viene portato in alpeggio.

In base all’ordinanza sulla caccia riveduta sarà ora possibile abbattere dei lupi solitari anche all’interno dei territori del branco. Si tratta dei lupi adulti che raggiunta la maturità riproduttiva iniziano ad aggirarsi da soli, spesso compiendo razzie, nel tentativo di affermarsi come leader all’interno di un altro branco. In base alle nuove regole stabilite dal Consiglio federale basteranno sei animali da reddito sbranati e non più dieci per giustificare il loro abbattimento, sulla base del danno economico che hanno provocato all’allevatore. Il lupo potrà essere abbattuto anche se costituisce un pericolo per le persone. La soglia di danno è stata ridotta anche nei confronti dei branchi: a partire dal prossimo luglio gli abbattimenti selettivi potranno scattare già da 8 animali abbattuti e non più da 10 come prevede la normativa attualmente In vigore. Nel caso di uccisioni o il ferimento con considerevoli menomazioni di grandi animali da reddito come bovini, equini, lama o alpaca basta anche un solo caso per decidere l’abbattimento del lupo.

"Un lupo può essere abbattuto immediatamente se in modo improvviso e imprevisto rappresenta un pericolo per le persone" conclude il Consiglio.