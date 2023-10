Como, successo del Trofeo Villa d'Este: cento imbarcazioni in regata sul Lario

Como, 3 ottobre 2023 - Ancora una volta è la Canottieri Lario a poter mettere nella bacheca della società di Viale Puecher il prestigioso Trofeo Villa d’Este, la storica regata organizzata ogni anno grazie alla collaborazione e sinergia con Villa d’Este, andata in scena lo scorso fine settimana sulle acque del lago di Como.

Anche quest’anno, infatti, la società bianconera ha trionfato conquistando con 381 punti la vetta della classifica generale davanti a Menaggio e La Sportiva. Tra gli Assoluti sui sei chilometri del percorso sono la bianconera Serena Mossi e Federico Gattinoni della Gavirate ad alzare rispettivamente la Coppa Teodoro Mariani e la Coppa Giuseppe Sinigaglia.

Oltre un centinaio di imbarcazioni, tra singoli e barche storiche, si sono schierate per il via davanti al Tempio Voltiano per tagliare il traguardo lungo la passeggiata di Villa Olmo. Un successo anche dal punto di vista turistico, con migliaia di persone anche hanno potuto seguire le gare dalle sponde del primo bacino del Lario.