Treni in tilt: da inizio anno perse 22 ore

Giornata da dimenticare per i pendolari diretti a Milano: per un guasto sulla linea Rfi alla stazione di Carimate i treni sono rimasti bloccati. Tra corse cancellate e ritardi il primo convoglio che è riuscito a partire alla volta di Milano da Como San Giovanni è stato, alle 7.32, il treno delle 6.49, poi arrivato alla fine della corsa con un ritardo di 63 minuti alle 9.01. Molti pendolari sono stati costretti ad andare a Como Borghi a piedi per prendere la linea di Trenord, mentre altri hanno deciso di utilizzare l’auto.

Nei primi dodici giorni del 2025 soltanto sulla linea S11 sono stati registrati 1.364 minuti di ritardo, pari a oltre 22 ore, in pratica i viaggiatori hanno perso quasi tre giornate di lavoro. Su 763 convogli che sono transitati sulla linea solo 440 hanno viaggiato in orario, pari al 57,7% del totale.

Inoltre fino al 1 marzo i viaggiatori in partenza da Como e diretti a Rho dovranno cambiare il treno a Milano Porta Garibaldi per lavori sulla linea. Fra Milano e Rho saranno disponibili le corse delle linee suburbane S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Pioltello. A queste, per i viaggiatori diretti a Rho Fiera si aggiungono i collegamenti regionali Milano-Varese-Porto Ceresio e Milano-Arona-Domodossola.

Inoltre, le corse della linea S11 da Milano Porta Garibaldi in direzione Como/Chiasso partiranno 8 minuti prima rispetto all’orario regolare. Rimarrà invariato l’orario di arrivo. Da Como-Chiasso invariato l’orario di partenza; arriveranno a Milano Porta Garibaldi 8 minuti dopo l’orario regolare.

Ro.Can.