Diventano definitive le limitazioni al transito dei mezzi pesanti lungo la Statale Regina durante la stagione turistica, ovvero dal 15 di marzo al 15 novembre, grazie alla decisione di Anas che alla luce del carico di traffico della strada ha deciso di normare in via definitiva, e non più con provvedimenti provvisori, la circolazione. Una soluzione presa probabilmente anche per evitare contenzioni legali da parte di associazioni di categoria e società private, com’è accaduto negli ultimi anni. Il provvedimento, che ora è automatico, entrerà in vigore a partire da sabato 15 marzo e prevede il senso unico in direzione nord, ovvero tra Colonno e Ossuccio, per i bus turistici e il divieto di transito per i Tir sopra gli 11 metri di lunghezza dalle 6.30 alle 21. Il provvedimento firmato dall’ingegner Nicola Prisco, responsabile per la Struttura territoriale Anas Lombardia, rimarrà in vigore "sino all’apertura al traffico della variante della Tremezzina attualmente in costruzione". Fatta la norma il difficile sarà applicarla.

R.C.