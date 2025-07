Tremezzina, fermati con droga e coltello su un’auto rubata

Tremezzina (Como), 6 luglio 2025 – Alla guida di un’auto rubata tre giorni fa a Tradate, sono stati fermati dai carabinieri a Tremezzina con droga, denaro contante e un coltello. Sabato nel tardo pomeriggio, la pattuglia ha fermato una Opel Astra con a bordo uno straniero e un italiano, subito risultata denunciata per furto. I militari hanno quindi approfondito il controllo, prima a carico dei due soggetti. Il conducente era un marocchino di 42 anni residente a Buccinasco, con diversi precedenti, già colpito da un ordine di allontanamento dall’Italia non eseguito, e ora nuovamente denunciato per la ricettazione dell’auto e la violazione del precedente provvedimento.

Il passeggero era invece un italiano senza fissa dimora di 44 anni, anche lui con precedenti. Nel borsello che il marocchino aveva a tracolla, sono stati trovati quasi 6000 euro in contanti, in banconote vario taglio, chiusi in un sacchetto di plastica. Inoltre alcuni grammi di marijuana e cocaina. L’italiano aveva invece un coltello a serramanico da 16 centimetri. Il denaro, il coltello e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati, e i due denunciati per ricettazione, detenzione di droga ai fini di spaccio, porto di armi. L’auto è stata invece subito restituita al proprietario, un uomo residente a Venegono Inferiore.