Torna il Banff mountain festival. Avventure ed emozioni sul grande schermo dell’Astra

Torna a Como il Banff Mountain Film Festival, in programma questa sera a partire dalle 20 al cinema Astra, la rassegna cinematografica che porta sullo schermo terre remote, luoghi incontaminati, nuove storie di avventura, montagna ed esplorazione, stimolando il crescente desiderio di vivere la natura, di conoscerla, amarla e rispettarla.

Ogni appuntamento porta con sé storie di climbing in Karakorum e di avventura in kayak alle isole Svalbard, con discese di sci e freeride in Giappone, con acrobazie in volo in tuta alare sul massiccio del Monte Bianco e in sella a una mountain bike alla scoperta delle Dolomiti.

Durante ogni serata sarà proiettato lo stesso programma di sette pellicole tra corto e medio metraggi, di durata variabile tra i 4 e i 30 minuti, provenienti da tutto il mondo, che raccontano di piccole e grandi imprese, di storie di amicizia e incredibili traguardi. Si parte con il brevissimo Sliding: un’atleta sceglie di evitare le affollate piste da sci delle Alpi svizzere optando per una soluzione a testa in giù.

Sarà seguito da Keep it burning, dove lo scalatore catalano Edu Marín, aiutato dal fratello Alex e dal padre Novato, tenta la seconda salita in libera dell’Eternal Flame, e da The streif, con il ritorno sulla neve di Fabio Wibmer, per chiudere il primo tempo con Ice waterfalls, sul kayakista professionista Aniol Serrasolses.

Seconda parte della serata con Home from home, le extra vite di alcuni dei migliori free rider giapponesi al mondo, poi Soul flyers, dove Fred Fugen, Vincent Cotte e Aurélien Chatard realizzano il volo in wingsuit più lungo della storia, e in conclusione Dolomites, dedicato alla mountain bike. Informazioni su bnff.it

Paola Pioppi