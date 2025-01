Telecamere. Sanzioni raddoppiate

È praticamente impossibile entrare in città con l’auto senza assicurazione o con la revisione scaduta e riuscire a tornare a casa senza multa o addirittura il fermo amministrativo del mezzo, come prevede il Codice della Strada. Merito delle 90 telecamere in grado di leggere le targhe dei veicoli, grazie al server collegato con gli archivi del Ministero dei Trasporti e dell’Interno, oltre che del Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT).

A un mese dall’entrata in funzione del sistema di controllo le sanzioni sono più che raddoppiate superando il centinaio tra revisioni scadute e auto senza assicurazione. Il progetto costato oltre 1 milione di euro era stato avviato nel 2021 dalla Giunta Landriscina, ma è stato il sindaco Alessandro Rapinese a dare corso all’intervento stipulando l’appalto con l’azienda Comitel di Catania. Grazie alla collaborazione di prefettura e questura presto anche le banche dati delle forze dell’ordine potranno accedere al servizio.

Il sistema controlla ogni giorno una media di 400mila passaggi, naturalmente la maggior parte sono quelle dei comaschi che si recano al lavoro fuori città e degli abitanti dei comuni vicini che vengono nella convalle, per un totale di oltre 70mila veicoli ogni 24 ore. Le sanzioni devono essere contestate immediatamente e per questo gli agenti sono stati dotati di appositi tablet, collegati al sistema, che consentono di segnalare in tempo reale i veicoli non in regola.

Finora i controlli sono stati una novantina e i veicoli multati 110: 90 perché viaggiavano con la revisione scaduta e altri 20 perché erano sprovvisti di assicurazione.