L’Istituto Tecnico Economico Statale Caio Plinio Secondo di Como, ieri ha ospitato una sessione di formazione sulla guida sicura, organizzata da Aci Como in collaborazione con il Provveditorato agli Studi e con il supporto dell’Autoscuola Aci. Il corso ha trattato tematiche fondamentali per sensibilizzare i ragazzi sulla sicurezza stradale, affrontando in particolare gli effetti della distrazione, l’uso delle nuove tecnologie, il consumo di alcol e droghe.