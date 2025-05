Stroncata da malore in casa trovata cadavere dopo giorni

L’allarme, ieri mattina, è stato dato da una vicina di casa, che da giorni aveva notato che le persiane dell’abitazione dell’anziana donna, non si aprivano. Sul posto sono quindi arrivate pattuglie della polizia della Questura di Como e vigili del fuoco, che hanno aperto l’appartamento di via Mentana in cui viveva Maria Grazia Marinoni, pensionata di 89 anni. Al suo interno, la donna è stata trovata senza vita, ormai da giorni. È possibile che il decesso risalga a martedì della scorsa settimana, da quando la vicina aveva notato che le finestre rimanevano chiuse. Giorno dopo giorno, ha controllato se dall’appartamento arrivavano segnali di qualunque genere, ma al contrario si è man mano preoccupata per quella assenza, decidendo ieri di dare l’allarme nel timore che fosse accaduto qualcosa. La pensionata, che viveva da sola, è stata certamente colpita da un malore, secondo la valutazione del medico: una causa naturale sulla quale il magistrato di turno della Procura di Como, Giuseppe Rose, non ha ritenuto di dover fare ulteriori accertamenti, disponendo quindi che venissero rintracciati familiari o parenti per dare le dovute comunicazioni.

Pa.Pi.