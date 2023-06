Strada sulla sponda del Lambro, una manifestazione per dire "no"

Una manifestazione per dire no alla costruzione di una nuova strada lungo il corso del Lambro quella organizzata domani, a partire dalle 9, dalla Spi Cgil che invita i suoi iscritti a darsi appuntamento per percorrere ai piedi la piana di Scarenna, tra Asso, Canzo e Caslino. L’appuntamento è alle 9 in località Cascina Bianca, a Caslino d’Erba, poi il corteo si muoverà lungo il percorso della vecchia strada che in passato fu interessata da una frana. "La nuova strada favorirà il consumo di suolo - spiegano gli organizzatori - meglio sistemare il vecchio percorso e renderlo nuovamente fruibile".

Il gruppo sarà accompagnato da una guida ambientale esperta di geologia e da un divulgatore scientifico che racconterà la storia del territorio. Lungo il cammino sarà possibile visitare un terreno confiscato alla criminalità e riportato a disposizione della comunità con destinazione dell’area a orti sociali per i pensionati e didattici per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, oltre a piantumazione di ulivi e posizionamenti di arnie per api.

Roberto Canali